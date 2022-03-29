Türkiye işitme engelliler futbol 2.Ligi’nde mücadele eden Malatya takımı şampiyon olarak 1.Lig’e yükseldi. Malatyalı işitme engelli futbolcular sessizce 1.Lig’e çıktı.

Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa’da 5 gün süren 2. Lig 6. grup futbol karşılaşmalarda rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Grup şampiyonasında başarılı olup 1.Lig’e yükselen Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Malatya’yı bir üst ligde temsil edecek.