Malatyalı depremzede berberden ücretsiz tıraş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan berber Ergül Karakılıç, kendisi gibi depremzede olan vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor.

Depremin ardından Malatya’da devletin şefkat eliyle yaralar sarılırken, aynı zamanda gönüllü vatandaşlarda bölgede ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan berber Ergül Karakılıç, depremde berber dükkanın yıkılmasıyla, kendisi gibi depremzedeleri gönüllü olarak hizmet ediyor. Berber Karakalıç, Polat Mahallesindeki depremzede vatandaşları tıraş ederek bir nebze de olsa insanlara katkı sunmak istediğini söyledi.