Malatyalı Basketbolcularda Anadolu Şampiyonası heyecanı

Malatya Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü, Basketbol Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Batman’da 8-12 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan U18 Basketbol Bölge Şampiyonasında Malatya’yı temsilen adına katılan Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü, rakiplerini eleyerek birinci oldu.

Rakiplerini eleyerek birinci olan Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol takımı, Diyarbakır’da yapılacak olan Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.