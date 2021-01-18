Malatyalı atlet dereceyle döndü

Malatyalı Atlet Serhat Güngör, Türkiye birinciliği derecesiyle döndü. Güngör, 3 bin ve 5 bin metrede birinci oldu.

İstanbul Atletizm Salonu’nda 17 Ocak 2021 tarihinde Salon Yürüyüş Şampiyonası yapıldı. Büyükler, gençler ve yıldızlar yaş grubunda sporcular mücadele verdi.

Serhat Güngör, Büyükler kategorisinde 3 bin metrede 11.47.57 ve 5 bin metrede ise 20.03.56 ile Türkiye birinciliğini elde etti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, elde edilen başarıdan dolayı Antrenör Nihat Erim’i ve sporcuyu tebrik edip, “Yaşanan pandemi sürecine rağmen yılmadan antrenmanlarına devam ettiler. Başarının arkasında disiplinli ve özverili bir şekilde çalışmaları yatıyor. Önümüzde Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları var. Umarım orada da iyi derece ile dönerler” dedi.