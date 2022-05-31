banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Malatya’dan milli takıma 2 sporcu

Malatya’dan iki Atlet sporcu Mehmet Güngör ve Belinay Baldiş Milli Takıma seçildiler.

MALATYA 31.05.2022, 17:16
Malatya’dan milli takıma 2 sporcu

Malatya’dan iki Atlet sporcu Mehmet Güngör ve Belinay Baldiş Milli Takıma seçildiler.

Bursa’da 26 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 58 ilden toplam 860 sporcunun katılımıyla U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesi yapıldı.

U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesinde, Malatya’dan iki Atlet sporcusu Mehmet Güngör ve Belinay Baldiş Milli Takıma seçilerek başarı gösterdiler.

Yorumlar (0)
27°
açık