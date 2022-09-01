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Malatya’dan Milli Mücadele Kampına 164 genç uğurlandı
Malatya’dan Çanakkale Milli Mücadele Kampına 164 genç uğurlandı.
MALATYA 01.09.2022, 18:05
Malatya’dan Çanakkale Milli Mücadele Kampına 164 genç uğurlandı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, 2-5 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olan ve 164 gencin katılacağı Çanakkale Milli Mücadele Kampına katılacak gençler otobüslerle Çanakkale’ye hareket etti. Malatya’dan Çanakkale Milli Mücadele Kampına katılacak 164 genç, Çanakkale’deki Milli Mücadele yerlerini ziyaret edip, dualar okuyacaklar.
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|3. Tottenham
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|4. Brighton
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|5. Liverpool
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|18. Wolverhampton Wanderers
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|9
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|7
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|7
|5. Villarreal
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|7
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|6
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