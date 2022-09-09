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Malatya’dan Dağcılık Milli Takım kampına 2 davet
Malatya’da tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu ile Antrenör Leyla Karadağ, Spor Tırmanış Dağcılık Milli Takım Kampına davet edildi.
MALATYA 09.09.2022, 10:11
Malatya’da tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu ile Antrenör Leyla Karadağ, Spor Tırmanış Dağcılık Milli Takım Kampına davet edildi.
Malatyalı milli sporculardan Zeynep Cumurcu ve Malatya’da Antrenör Leyla Karadağ, Ekim ayı içerisinde Yunanistan’ın Atina şehrinde yapılacak olan Spor Tırmanış Dağcılık Balkan Şampiyonası öncesi 8-13 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Spor Tırmanış Dağcılık Milli Takım kampına davet edilmeleri nedeniyle sözü edilen ile gittiler.
Bu arada, Malatya’da tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu, Samsun’daki milli takım kampında başarı göstererek, Spor Tırmanış Dağcılık Balkan Şampiyonasına katılmak için çaba göstereceğini belirtti.
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|Takımlar
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|P
|1. Beşiktaş
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|13
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|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
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|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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