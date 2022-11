Malatya’dan 360 milyon dolar ihracat

Malatya’dan 2022 yılının ilk on ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 360 milyon 780 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelerimizin daha çok desteklenmeye ihtiyacı var” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Malatya’dan 2022 Ekim ayında 44 milyon 495 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca 2022 yılının ilk on ayında (Ocak-Ekim) 2021 yılının ilk on ayına göre yüzde 11 artışla 360 milyon 780 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yılın ilk on ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 210 ile Demir ve Demir Dışı Metaller olurken, bu sektörü sırasıyla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Otomotiv Endüstrisi ve Çimento Cam Seramik sektörleri takip etti.

Malatya’dan yılın ilk on ayında en fazla ihracat kuru meyve ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken, bu sektörü sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri ile makine ve aksamları takip etti.

2022’nin ilk on ayında Malatya’dan en fazla ihracat ABD’ye yapılırken, ABD’yi sırasıyla, Irak, Endonezya, Almanya, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, Brezilya, İsrail ve İtalya ülkeleri takip etti.

“İhracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelerin desteklenmeye ihtiyacı var”

İhracat rakamlarını değerlendiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Yurtiçinde de enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, finansmana ulaşımdaki bazı engeller üyelerimizi zorluyor. Tüm zorluklara rağmen, özveri ile çalışarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçı üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelerimizin daha çok desteklenmeye ihtiyacı var. Üyelerimizin dile getirdiği her sorun ve her konunun yakından takipçisiyiz. Her platformda yüksek sesle dile getirdiğimiz üyelerimizin sorunlarını hazırladığımız dosyalarla çatı kuruluşumuz TOBB’a ve ilgili bakanlıklara iletmeyi sürdürüyoruz” dedi.