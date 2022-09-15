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Malatya’daki kazalar kamerada
Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar kameralara yansıdı.
MALATYA 15.09.2022, 13:14
Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar kameralara yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Malatya’dan iki kaza da yer aldı. ’Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi’ notuyla paylaşılan görüntülerde, kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görüldü.
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