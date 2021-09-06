Malatya’da ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Malatya’da girdiği evde ziynet eşyalarını çaldığı belirlenen hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde bir apartmanın 10. katında bulunan ikametten 1 adet 5 taş pırlanta yüzük, 1 adet çocuk bilekliği, 1 adet Apple saat ve şarj aleti, 1 adet çeyrek bilekliğin çalınması olayının şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı. Yakalanan şüphelinin çaldığı ziynet eşyalar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.