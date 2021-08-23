banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Yaşlı amcaların komik kavgası hayrete düşürdü
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları

Malatya’da yolculara korona virüs uyarısı

Malatya’da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.

MALATYA 23.08.2021, 17:02
Malatya’da yolculara korona virüs uyarısı

Malatya’da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.

Malatya’da polis ekipleri trafik kurraları ve Covid-19 konusunda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan firma çalışanları ve yolcuları trafik kuralları ile korona virüs hakkında uyarılarda bulunarak, tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık