Malatya’da yol işaretleme çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaya ve trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla il genelindeki yollarda başlatmış olduğu yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde trafik güvenliğini arttıran, araçların düzenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgi, figür ve levhalama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından 45 bin metre yol çizgi çalışması ile 326 adet levhalama çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından; Arguvan İlçesi Tepebağ - Bahçelievler ve Yeni Mahalle Yolunda 40 km yol çizgi çalışması,16 adet figür çalışması, Tarlacık, Çiftlik ve İsaköy grup yollarında toplam 20 km yol güzergahı üzerinde 326 adet levhalandırma çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca Orduzu Mahallesi Kaldırım yolu üzerinde 5 km yol çizgi çalışması, 6 adet figür ve 2,5 km yol güzergahı üzerinde trafik işaretleme çalışması ekipler tarafından yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollarda ikaz ve uyarı levhaları, yaya geçidi, refüj ve yol çizgi çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları da Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla olası kazaların önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ilçelerde devam eden gurup yolları ile yeni açılan yollarda da yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına devam ediyor.