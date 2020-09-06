Malatya’da yoğun Covid 19 temizliği

Dünyada ve Türkiye’de binlerce insanın ölümüne neden olan Covid-19 salgınına karşı Malatya’da caddeler her gün detarjanlı su ile temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid -19 salgınına karşı caddeleri her gün deterjanlı su ile temizliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve sorumlulukları alanında olan bütün caddeleri 2 dezenfektan ve 5 yıkama aracı ile sürekli dezenfekte ederek, çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen Atık Şube Müdürü Şaban Aşıcı, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimiz dahil olmak üzere gece gündüz demeden 7/24 sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokakların temizliğini yapıyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İlaçlama Müdürlüğümüz ayrıca, kapalı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapmaktadır” dedi.

Aşıcı son olarak “Temizlik çalışmalarına bu kadar önem verdiğimiz şu günlerde özellikle vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini belirtilen saatlerde dışarı çıkarmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.