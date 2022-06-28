Malatya’da yeni sağlık müdürü göreve başladı

Malatya’da yeni Sağlık İl Müdürü Erhan Berk göreve başladı.

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’nin 4,5 yıl görev yapmasından sonra görev süresinin dolmasıyla tekrar İnönü Üniversitesi’ndeki görevine dönmesiyle Malatya Sağlık İl Müdürlüğü’ne atanan Erhan Berk göreve başladı. 1977 Malatya doğumlu olan Berk, ilk, orta, lise eğitimini Malatya’da tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Berk, 2002-2004 yılları arasında Van Başkale’ de mecburi hizmetini tamamladı. 2009 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı eğitimini tamamlayan Berk, 2009-2012 yılları arasında Malatya’nın Darende ilçesi Hulusi Efendi Devlet Hastanesin’ de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Berk, 2012-2014 yılları arasında aynı hastanede Başhekimlik görevini yaptı. 2014-2017 yılları arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimlik görevinde bulunan Berk, 2017 - 2022 yılları arasında Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesinde Başhekim olarak çalışmakta iken 27 Haziran 2022 tarihinde Malatya İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Berk, evli ve 2 çocuk babası.