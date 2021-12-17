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Malatya’da workshop açılışı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ‘Malatya’da Geleneksel Türk El Sanatlarının Yerelden Ulusala Tanıtımı’ programı kapsamında Workshop ve Sergi açılışı gerçekleştirildi.

MALATYA 17.12.2021, 15:59
Malatya’da workshop açılışı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ‘Malatya’da Geleneksel Türk El Sanatlarının Yerelden Ulusala Tanıtımı’ programı kapsamında Workshop ve Sergi açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda açılan ve MABESEM kursiyerleri tarafından, Seramik, Çini, Kağıt Rölyef, Tezhip, Yağlıboya, Ahşap Boyama, Takı Tasarımı, Ebru, Ahşap Yakma, Kil Şekillendirme, Heykel, teşbih ve Atık Kağıt yapılan eserler sergilendi. Sergi, 19 Aralık’a kadar gezilebilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sergiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, MABESEM tarafından birçok alanda farklı yaş guruplarına hitap eden çok sayıda kursun verildiğini hatırlatarak, Malatyalıları bu kurslardan istifade etmeye davet etti. MABESEM Kurs Merkezlerinde vatandaşların çok güzel zaman geçireceklerini belirten Gürkan, “Bu güzel sergimizin açılışına katkı sunan bütün öğretmen ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. MABESEM kurs merkezlerimizde 32 branşta 1500 öğrencimiz sanat etkinlikleri kurslarına katılıyor. Kursiyerlerimiz büyük emeklerle hazırlamış oldukları eserlerini Sanat Merkezi Fuaye alanında sergilemekteler. Öncelikle bu sanat etkinliğine katılan bütün öğrencilerimizi ve emeği geçen bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu çalışmaların sanatçılarımıza, öğrencilerimize ve sanatseverlere hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, konuşmasının ardından kursiyerler tarafından hazırlanan sergiyi gezerek, kursiyerlerle birlikte Ebru ve Çini Boyama çalışması gerçekleştirdi.

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