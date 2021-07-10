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Malatya’da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi

Malatya’da vatandaşlar, polis ekipleri tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde bilgilendirildiler.

MALATYA 10.07.2021, 16:33
Malatya’da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi
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Malatya’da vatandaşlar, polis ekipleri tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde bilgilendirildiler.

Karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi Malatya’da uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında kurulan yaşam tünelinde vatandaşlar, polis ekipleri tarafından bilgilendirildiler. Polis ekipleri, trafik kuralları, emniyet kemeri, öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Öte yandan polis ekipleri, İl Müftülüğü Fahri Kığılı kuran kursunda eğitim alan anneleri “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi hakkında bilgilendirdi.
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