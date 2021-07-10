Son Dakika
Türk mühendislerinin geliştirdiği mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, Türkiye'nin ilk onaylı kimlik doğrulama cihazı oldu
Kadıköy'de Osmanlı Devleti'nde kadılara ait kayıp mahkeme tutanakları ve anayasal belgeler ele geçirildi
Malatya’da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi
Malatya’da vatandaşlar, polis ekipleri tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde bilgilendirildiler.
MALATYA 10.07.2021, 16:33
Malatya’da vatandaşlar, polis ekipleri tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde bilgilendirildiler.Karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi Malatya’da uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında kurulan yaşam tünelinde vatandaşlar, polis ekipleri tarafından bilgilendirildiler. Polis ekipleri, trafik kuralları, emniyet kemeri, öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Öte yandan polis ekipleri, İl Müftülüğü Fahri Kığılı kuran kursunda eğitim alan anneleri “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi hakkında bilgilendirdi.