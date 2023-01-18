Malatya’da uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Malatya’da polis tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 70 gram skunk maddesi ele geç geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken A.A. gözaltına alındı.