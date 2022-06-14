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Malatya’da uyuşturucu operasyonu
Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.
MALATYA 14.06.2022, 14:23
Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince 3 aylık takip sonucunda yapılan eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 54 uyuşturucu hap, 13.58 gram uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.