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Malatya’da uyuşturucu operasyonu
Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonda göz altına alınan 14 zanlıdan 13’ü tutuklandı.
MALATYA 16.06.2022, 11:02
Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonda göz altına alınan 14 zanlıdan 13’ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklanırken bir şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.