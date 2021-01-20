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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Malatya’da düzenlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
MALATYA 20.01.2021, 14:54
Malatya’da düzenlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 14 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde 3 bin 400 adet yeşil reçeteye tabi hap, 60 gram sentetik kannabinoid maddesi, 35 gram kubar esrar maddesi, 1adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek