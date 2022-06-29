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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül’de yapılacağını açıkladı.
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 13’ü tutuklandı.
MALATYA 29.06.2022, 09:45
Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 13’ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve İstanbul’da 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 2 kilo 791 gram metamfetamin, 562 adet yeşil reçeteye tabi hap, 14.25 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar maddesi, 29 adet extacy hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 18 zanlı gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklandı, 5 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.