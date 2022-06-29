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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 13’ü tutuklandı.

MALATYA 29.06.2022, 09:45
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 13’ü tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve İstanbul’da 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 2 kilo 791 gram metamfetamin, 562 adet yeşil reçeteye tabi hap, 14.25 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar maddesi, 29 adet extacy hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 18 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklandı, 5 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

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