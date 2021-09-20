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Malatya’da uyuşturucu kaçakçılığına geçit yok

Malatya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 44 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

MALATYA 20.09.2021, 18:14
Malatya’da uyuşturucu kaçakçılığına geçit yok

Malatya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 44 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın evinin bahçesine kenevir ektiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 kök kenevir bitkisi, 250 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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