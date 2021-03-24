Malatya’da, üniversite-iş dünyası iş birliği

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Öğretim Üyeleri, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile üniversite-iş dünyası iş birliği ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler üzerine istişarelerde bulundular.

MTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serdar Karaca ve Prof. Dr. Murat Aladağ beraberindeki heyetle birlikte MTSO’yu ziyaret etti.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, MTÜ öğretim üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi. İkili iş birliği ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak konular üzerinde istişarede bulunulan toplantıda, bölgede öne çıkan sektörler başta olmak üzere, akademik bilgi birikiminin teknoloji transferi ile endüstri sahasında kullanılması için ortak bir platform oluşturulması konusunda karşılıklı görüş birliğine varıldı.

Görüşmede, yapılacak çalışmalar kapsamında bölge dinamiklerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini göz önüne alarak, ihracat odaklı ürünlere katma değer oluşturulması ve ithal edilen ürünlerin de bölgesel üretimle karşılanmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması gerekliliği ortaya koyuldu. MTÜ akademisyenleri, akademik bilgilerini sahada kullanılabilecek nitelikli ürün ve yöntemlere dönüştürmek için MTSO ile birlikte endüstri sahasına daha kuvvetli bir erişim sağlanacağını vurguladılar.

“Üniversitelerimizi yol gösterici olarak görüyoruz”

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İş dünyası temsilcileri olarak üniversitelerimizi ve akademik kadrolarını birer yol gösterici olarak görüyoruz. Gelişmiş ülke düzenlerine baktığımız zaman üniversitelerin üretim sahasında, işletmelerle birlikte yol aldığını, mesleki eğitim veren okullara büyük önem atfedildiğini ve bu sayede işletmelerin daha yenilikçi, başarılı işler ortaya çıkardığını görüyoruz. Başta Sayın Rektörümüz Aysın Bay Karabulut olmak üzere sürekli istişarelerde bulunduğumuz Turgut Özal Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ediyorum. Bugün bizleri odamızda ziyaret eden Rektör Yardımcılarımıza, Dekanlarımıza ve Öğretim Üyelerimize teşekkür ediyor, şehrimize, üretimime ve kalkınmamıza katkı sunacak tüm projelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Karaca da, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak Rektörümüz Aysun Bay Karabulut’un çizdiği yolda hedeflerimize ulaşmak ve Malatya’mıza, üniversitemize, ülkemize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na gerçekleştirdiğimiz ziyarette, özellikle üyelerle ne gibi çalışmalar yapabileceğimizi, sorunların çözümü noktasında ne gibi katkılar sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bugün burada üniversitemiz bünyesinde önemli çalışmaları bulunan ve proje ekibimizde yer alan birçok arkadaşımız bulunmakta. Bu ziyaretlerimizin gelecek süreçte de devam edeceğini belirterek bugünkü kabulleri için değerli Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında genç ve önemli projeleri olan bir ekiplerinin olduğunu dile getiren MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ ise şunları söyledi:

“Doğunun incisi Malatya’mıza önemli hizmetlerde bulunan Ticaret ve Sanayi Odamızla neler yapabileceğimizi istişare etmek için bir aradayız. Genç bir ekiple geldik, önemli projeleri var, kendi alanlarında yıldız gibi parlayan gençler. Biz tüm iyi niyetimizle, Ticaret ve Sanayi Odamızla Malatya için hep birlikte her şeye varız diyor, bu birliktelikle Malatya’mıza en iyi hizmetleri birlikte vereceğimize inanıyoruz.”

Toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serdar Karaca ve Prof. Dr. Murat Aladağ ile birlikte Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutluay, Prof. Dr. Mehmet Ülker, Prof. Dr. Orhan Gündüz, Dr. Öğr. Üy. Önder Otlu, Dr. Öğr. Üy. Tuğba Raika Kıran, Dr. Öğr. Üy. Burçin Doğan, Dr. Öğr. Üy. Feyza İnceoğlu, Dr. Öğr. Üy. Özge Özkan, Dr. Öğr. Üy. Selçuk Kayhan ve Dr. Öğr.Üy. Emrah Dönmez de yer yer aldı.