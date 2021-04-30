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Malatya’da ulaşıma kısıtlama ayarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

MALATYA 30.04.2021, 16:49
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Malatya’da ulaşıma kısıtlama ayarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek olan tam kapanmada istisna (Görevli) olan vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için otobüs sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Mahallelere göre ulaşım sefer saatleri ile ilgili yapılan değişiklik MOTAŞ Genel Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebilecek.
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