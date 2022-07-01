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Malatya’da Tümür operasyonu: 2 gözaltı

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan “Tümör” operasyonu kapsamında Malatya’da 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA 01.07.2022, 22:20
Malatya’da Tümür operasyonu: 2 gözaltı

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan “Tümör” operasyonu kapsamında Malatya’da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye genelindeki 24 ilde başlatılan "Tümor" operasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüpheliden 2’si Malatya’da yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde ’’Tümör’’ operasyonu başlatıldı.

Operasyon dahilinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve 68 adet fişek ele geçirilirken, bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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