Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Mürsel Karataş Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ö. T. idaresindeki 02 ACS 053 plakalı Toyota marka otomobil ile M. O. G. yönetimindeki 44 ADD 672 plaka araç çarpıştı. Kazada Ö.T., A.Y. ve İ.H.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.