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Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

MALATYA 31.05.2022, 22:08
Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. idaresindeki 44 AAK 654 plakalı araç ile Sivas istikametinden gelen R.Ş. yönetiminde 44 LS 567 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Z.Ş.(23), D.K. (67), B.Ş. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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