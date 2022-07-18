Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.50 sularında Turgut Özal Bulvarı Beydağı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Köprüsü istikametine dönüş yapmak isteyen F.A. idaresindeki 34 CMB 689 plakalı araç ile Ankara istikametine seyir eden 34 VE 5185 plaka araç çarpıştı. Kazada F.A. ve K.M. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.