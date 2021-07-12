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Malatya’da torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

MALATYA 12.07.2021, 21:29
Malatya’da torbacı operasyonunda 1 tutuklama
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Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 200 adet yeşil reçeteye tabi hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 590 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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