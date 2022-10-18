Malatya’da ‘torbacı’ operasyonu: 6 gözaltı

Malatya’da polis tarafından ‘torbacı’ olarak tabir edile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 514 gram metamfetamin maddesi, 6 adet ruhsatsız tabanca,14 adet pompalı tüfek, 1 adet thompson marka tam otomatik silah, 63 adet ecstacy hap, 3,43 gram esrar maddesi, 16 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 161 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonlarda A.B., İ.K., O.K., C.A., S.İ. ve M.Ü. gözaltına alınırken zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.