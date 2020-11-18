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Malatya’da tefecilere operasyon

Malatya’da tefecilere operasyon düzenlenerek, 5 kişi gözaltına alındı.

MALATYA 18.11.2020, 16:05
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Malatya’da tefecilere operasyon

Malatya’da tefecilere operasyon düzenlenerek, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, H.K., S.K., İ.M.K., A.D. ve S.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10.027 Dolar, 6.835 TL, bir tabanca ve çok sayıda fişek, alacak verecek yazılı ajanda, banka dekontları

farklı şahıslar adına düzenlenmiş sözleşmeler ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.
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