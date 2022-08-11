Malatya’da Tarıma Dayalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği kuruluyor

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya’da kurulması planlanan Tarıma Dayalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Organize Sanayi Bölgesi hakkında Arguvan ilçesinde incelemelerde bulundular.

İnceleme gezisine ayrıca Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ile balık üreticileri de katıldı.

Arguvan’da bulunan bir balık çiftliğinde Balıkçılık Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler veren Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Malatya iç sularda yapılan balık üretiminde Türkiye’nin ikinci sırasında yer alıyor. Potansiyelinin de çok azını kullanıyor. Bu kullandığı düşük potansiyel bile 77 milyon Euro’luk bir ihracat kapasitesi sağlıyor, 8 bin 700 ton balık üretiminde. Şu andaki müracaatlar bu 8 bin 700 tona 12 bin ton daha ilave çok kısa bir süre içerisinde ekleyecek. Ama potansiyelin tamamını değerlendirdiğimizde 10 kat kadar daha bir potansiyelimiz var. Kısa süre içerisinde bunu da gerçekleştirebileceğiz. Yani 1 milyar Euro’ya yakın bir ihracat kapasitesi olan büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bu hususta sanayicilerimiz, girişimcilerimiz kooperatifleşmiş vaziyetteler. Türkiye’de olmayan bir ilki burada gerçekleştiriyoruz. YİKOP ve Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Türkiye’de ilk tarıma dayalı ihtisas OSB’nin balıkçılığını burada gerçekleştireceğiz. Balıkçılık ihtisas OSB ile beraber bu potansiyel daha da iyi gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye’ye, Malatya’ya devasa bir sektörü daha kazandırmış olacağız. Hedefimiz yapacağımız OSB ve diğer faaliyetlerle beraber bu 77 milyon Euro’yu çok kısa bir süre içerisinde öncelikle 2-3-5 katına, en sonunda da 10 katına çıkarabilmek” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de yaptığı açıklamada, “Arguvan ilçemizdeki balıkçılık kooperatifinin bulunduğu alandayız. Türkiye’de ilk olan bir balıkçılık OSB’yi kuracağız inşallah. Bu alanlarda kurulacak. Biz Malatya’da sadece sanayiye dayalı organize sanayi bölgeleri kurmuyoruz. Tarıma dayalı OSB’lerimiz de var. Hayvancılık OSB’miz bitmek üzere. Seracılık OSB’nin altyapı ihalesi yapıldı. Şimdi de balıkçılığa dayanan bir OSB’yi de Malatya’ya kazandırmış olacağız. Burada şu anda 51 aktif yatırımcı var. OSB’ler kurulduğunda bu yatırımcılar daha da artacak. Dolayısıyla beraber hareket etmeleri ile birlikte yem temini, hem işleyecek tesisin soğuk hava depolarının bir bütün içerisinde değerlendirerek, maliyetleri düşürülerek, dünya ile rekabet edebilme amacı taşımaktadır. Bunun altyapısını da tabii ki Malatya Büyükşehir Belediyemiz hazırlıyor. Ben bu konuda emek veren herkese teşekkür diyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise konuşmasında “Organize Sanayi Bölgesi’nin işlerlik kazanacağı bir mekâna geldik. Arguvan Bahçeli mahallemizin bulunduğu yer. Burası komple kolektif bir çalışma. Daha önceki süreçte biz Arapgir bölgesindeki balıkçılıkla uğraşan ve bu OSB’ye kayıt olacak müteşebbislerimizle ilgili 20 kilometrelik bir asfalt yolu yaparak, onların lojistik anlamda, ulaşım anlamında ve seri hareket etme ile ilgili karayoluna ürünlerini ulaştırma noktasında gerekli çalışmalar yapıldı. Bugün de burada yapmış olduğumuz özellikle Arguvan yol ayrımından buraya kadar yaklaşık 7 kilometrelik bir kısmının ulaşım arteri açısından sıkıntılı olduğunu gördük. Türkiye’de ilk balıkçılık Organize Sanayi Bölgesi olması ve bunun için 1100 dönümlük bir alanın ihdas edilmiş olması hasebiyle burası şu anda mevcut kapasitesinin %10’unu kullandığını düşünüp ve bundan da 77 milyon Euro’luk bir ihracat gerçekleştirdiklerini düşünürsek, bunu %100 kapasiteye çıkarttığımız zaman Malatya’ya yaklaşık 1 milyar Euro gibi büyük oranda bir katma değer sağlayacaktır. Biz altyapı noktasında Valiliğimiz olsun, Bakanlarımız olsun veya diğer müteşebbislerimiz ve paydaşlarımızla birlikte özellikle bu sürecin daha hızlı bir şekilde tekâmül etmesi noktasında gerekli çalışmaları daha önce de başlatmıştık. Burada da bu çalışmaların sürdürülmesi noktasında ilgili müteşebbislerimizle birlikte gerekli çalışmalar yapılarak, özellikle lojistik anlamda ulaşım arterinin çabuklaştırılması ve ayrıca soğuk hava depolarının yapabileceği işletme tesislerin yapılacağı yerlerin de sağlıklı bir ulaşım arterine kavuşması noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.