Malatya’da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir İlçesi Eskiköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan Doğanşehir istikametine seyir halinde olan Gökhan T. idaresindeki 44 BR 458 plakalı Opel Marka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak takla attı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.