Malatya’da sürü yönetimi kursu başladı

Malatya Battalgazi Halk Eğitim Merkezi ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Sürü Yönetim ve Eğitimi Kursu’nun 9’ uncusu düzenlenen tören ile başladı.

Birlik binasında gerçekleşen kursun açılışında konuşan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kırsaldan merkeze göçün önüne geçilmesi amacıyla verilen teşvik hakkında bilgi vererek, ’’Üretimle ilgili yetiştiricilerimizin çiftçilerimizin teşvik anlamında sulama ile ilgili kırsaldan merkeze göçün önüne geçilmesi noktasında 100 bin TL’lik bir hibe var. Çobanlarımıza verilen hibe bunlarla ilgili sizlere yardımcı olacağız danışmanlık yapacağız” dedi.

Çobanlık ve sürü yönetim kursunun toplamda 104 saat süreceğini belirten Akın, “Burada en önemlisi iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili 16 saat, sürü yönlendirme 24 saat, sürünün beslenmesi 24 saat, sürü bakım işleri 16 saat, sürünün sağlığı ile ilgili 24 saat toplam 104 saatlik bir eğitim verilecek. Bu kurs ile TKDK projelerinden gerek kırsal kalkınma gerekse DAP projelerinde faydalanabiliyorsunuz. Bunları muhakkak dosyalarından müracaat ederken ağıl yapımından yüzde 50 yüzde 70 hibelerde bunları kullanabilirsiniz” diye konuştu.