Malatya’da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları başladı

Malatya İl Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Müdürü Tekin Kutlu Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutladı.

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Malatya SGK İl binasında açıklamalarda bulunan SGK Müdürü Tekin Kutlu, toplumda bilgilendirme bilinçlendirme açısından haftanın önemli olduğuna dikkat çekti. Kutlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu toplumun her kesimine tanıtmak ve insanlarda sosyal güvenlik bilincini oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Kutlu, “ Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerinizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyon kanallarında bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız” şeklinde konuştu.

Bu yıl kayıt dışı istihdamla mücadeleyi ana tema olarak belirlediklerini dile getiren Kutlu, “ Toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara düşmüştür” diye konuştu.