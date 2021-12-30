Malatya’da son 11 ayın en düşük vaka sayısı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık yüz bin kişide görülen vaka sayısı haritasında Malatya son 11 ayın en düşük vakası sayısı olan 16.13’e düştü. Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, rehavet çağrısı yaparak, 3. doz hatırlatma aşılarının yapılması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Malatya’da ciddi bir düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl şubat ayından bu yana açıklanmaya başlanan yüz bin kişide görülen haftalık vaka sayısında Malatya, en düşük oran olan 16,13’e indi. Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, salgının başından beri Malatya’nın bu rakamı görmediğini hatırlatarak, Omicron varyantının Türkiye genelinde artışa geçtiğini, bununla birlikte vaka sayılarının da yeniden artabileceğini öngördüklerini dile getirdi. Malatya’da Omicron vakasının olmadığını kaydeden Bentli, "Geçtiğimiz cumadan itibaren vaka sayıları daha da düştü. Salgının başından beri bu düşük rakamları görmedik ama şuanda maalesef korkumuz artmaya başladı. Münkü omicron vakaları ciddi tehlike oluşturuyor. Malatya’da vaka sayısı çok düşük ve henüz Omicron vakası görülmedi. Malatya’nın batı ile olan bağlantısı nedeniyle önümüzdeki günlerde bu varyantın ilimize de geleceğini düşünüyoruz. Özellikle 3. Doz hatırlatma aşılarını vatandaşların yaptırması gerekiyor. Çok hızlı yayılıyor ve hastane yükünü artıracağa benziyor ” diye konuştu.