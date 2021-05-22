Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonunda getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya’da uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00’den itibaren başlayan ve Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Malatya da vatandaşların genel olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyularak vatandaşlar evlerinde kaldı. Güvenlik güçleri tarafından ana cadde ve belli noktalarda araç denetimi yapılıyor. Yeşilyurt ilçesindeki Hasan Çalık Devlet Hastanesi önünde Yeşilyurt’a giriş yapan araçlarda denetim yapan polisler, izin belgesi ve görevlilere izin verdi. İzin belgesi ve görevliler haricinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uydu.

Mahalle sakinleri de, evlerine yakın fırın ve marketlere giderek alışveriş yaptı.