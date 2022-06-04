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Malatya’da silah ticaretine 2 gözaltı
Malatya’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
MALATYA 04.06.2022, 12:35
Malatya’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malatya -Elazığ karayolu yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 8 adet tabanca, 21 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarakŞ.I. ile O.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.