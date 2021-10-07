Malatya’da sigara denetimleri arttı

Malatya’da günde 300 işyerinde sigara denetimi yapan ekipler. kapalı alanda sigara ve nargile içenlere yönelik gelen ihbarlara ise anında müdahale ediyor.

Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mahmut Saraç, halk sağlığı için önemli mücadeleler verdiklerine dikkat çekerek, kapalı alanda sigara yasağına yönelik il genelinde günlük 300 iş yerinin denetlendiğini kaydetti. Saraç, il ve ilçelerde sigara denetimlerine yönelik yapılan çalışmalar hakındabilgi vererek, ihlal halinde ise para cezası uygulandığını hatırlattç

"İş yerleri kapatılmasına kadar gidiyor"

Kapalı alanlarda sigara içilmemei için uyarılarda bulunan Saraç, “İş yeri denetimimiz haricinde de 8-10 tane günlük şikayet olan yerlere ekiplerimizi yönlendiriyoruz. İş yeri ilk defa ceza alıyorsa 2 bin 540 TL, ikinci defa ceza alacak şekilde bir hak ihlali yapmışsa 7 bin lira. Üçüncü defa ceza alacak şekilde ihlal yapmışsa 12 bin 600 TL ceza yazılıyor. Dördüncü kez işlemesi halinde ise 10 gün kapatma cezası veriliyor. İş yerinde içerken yakalanan vatandaşa ise 210 TL para cezası uygulanıyor. İhbar hattına gelen şikayetlere anında gidiliyor. Bizlerinde denetimleri oluyor ama suç ihlalinin olduğu yerler daha çok ihbarla gelen yerler. İlin tamamında mutlaka bir ekip denetimde oluyor. Bu ekibin içerisinde ekiplerimiz denetim yaparken, zabıta ile emniyetten de polis memuru, arkadaşlarımız denetimlere katılıyor. Her ilçede 4 personel mutlaka oluyor. Şehir merkezi açısından da bakarsak Battalgazi ve Yeşilyurt’un ekipleri ayrı ayrı çalışmakta" dedi.

Nargileden ihlal yoğun

Sigara harici kafelerde nargile yasağının da ihlal edildiğini kaydedem Saraç, "İşyerlerindeki cezaların ağır olduğu yönünde ve bizim verdiğimiz cezalarla mahkemeye gidip yasal yollarını arayanlar oluyor. ’içtirmediklerini’ söyleyenler oluyor. Özellikle son dönemlerde nargile yasak olmasına rağmen nargile içiren kafelerimiz de yakalanıp ihlal yaptıklarından dolayı ceza kestiklerimiz oluyor. Vatandaşın bize tepkisi, ’cezaların ağır olduğu’ yönünde çok ciddi tepkiler var’’ diye konuştu.