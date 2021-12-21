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Malatya’da servisçi ücretlerine düzenleme

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, “Malatya ulaşım koordinasyonu tarafından Malatya’da ilk kez personel taşımacılığı ile ilgili fiyat listesi çıkarılmış bulunmaktadır” dedi.

MALATYA 21.12.2021, 16:53
Malatya’da servisçi ücretlerine düzenleme

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, “Malatya ulaşım koordinasyonu tarafından Malatya’da ilk kez personel taşımacılığı ile ilgili fiyat listesi çıkarılmış bulunmaktadır” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya’da servisçiler ile ilgili fiyat tarifesi olmadığından dolayı, oda olarak servisçilerin durumuna müdahale etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “ Covid-19 salgınının sebebi ile okulların 2 yıla yakın bir süre kapalı kalması ile birlikte bireysel servisçi üyelerimizin organize sanayi bölgelerine personel taşımaya yönelmiştir. Şuan yaklaşık 500-600 TL civarında bireysel servisçilerimiz organize sanayi bölgesine servis taşımacılığına devam etmektedir. Malatya’da servisçilerimizle alakalı bir fiyat tarifesi olmadığından dolayı servisçilerimiz şirketlerin iki dudağı arasında olan bir fiyat ile çalışma yapmaktaydı. Bu noktada ise esnaflarımız 180-200 TL bandında fiyatlar ile köle gibi çalıştırılmakta. Biz oda olarak bu duruma müdahale etmek zorunda kaldık. Malatya ulaşım koordinasyonu tarafından Malatya’da ilk kez personel taşımacılığı ile ilgili fiyat listesi çıkarılmış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Servisçiler için fiyat tarifesini açıklayan İnce, “ 10-17 koltuk arasındaki minibüs tarzı araçlarımız için 15km’ye kadar olan mesafelerde 250 TL, 15km’yi aşan mesafeler için her km için 4 TL fiyat artışı yapılmasına. 18-25 koltuk arası minibüslerde 15km’ye kadar olan mesafelerde 300 TL ve 15km’yi geçen mesafelerde ise her km için 4 TL fiyat artışı yapılmasına. 26-35 koltuk olan otobüslerde 15km’ye kadar 350 TL ve 15km’yi geçen mesafelerde ise her km için 4 TL fiyat artışı yapılmasına. 36 koltuk ve üzeri otobüslerde ise 15km’ye kadar 400 TL fiyat alınmasına ve 15km’yi geçen mesafelerde ise her km için 4 TL fiyat artışı yapılmasına. Bu alınan kararlara 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir” diye konuştu.

“Organize sanayi bölgesindeki ucuz fiyatlı taşımacılığı bitireceğiz”

Uygulanacak olan fiyat tarifesinde kararlı olduklarının altını çizen İnce, "Malatya’da personel taşımacılığında özellikle altını çiziyorum organize sanayi bölgesine çalışan servisçi esnaflarımıza sesleniyorum. 250 TL altında taşınması konusunda anlaşma yapılmaya kalkılırsa eğer biz o bölgeye çalışan servisçi esnaflarımızla bir araya gelerek yaklaşık 500-600 servisçi esnafımızla birlikte el çektirerek kontak kapattıracağız. Fabrikalar ile servis şirketlerini kendi kaderine terk ettireceğiz. Biz üretimi durduran taşımacılığı durduran taraf olmayacağız. Bizim gayemiz devletimizin bizlere ön gördüğü bu tarifeyi mutlaka servisçi esnafımıza ödenmesi ve bu şekilde anlaşmalar yapılması noktasında servisçi esnafımızın, servis şirketleri ve organize sanayi fabrika yöneticilerini buradan son kez uyarıyoruz. Servisçi esnafımız şunu iyi bilsin ki organize sanayi bölgesindeki ucuz fiyatlı taşımacılığı bitireceğiz ve bu ilk defa Malatya’da uygulanan bu fiyat tarifesinde de kararlı olduğumuzu bilsinler” dedi.

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