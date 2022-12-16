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Malatya’da servis araçlarında denetim artıyor
Malatya’da haftanın son iş gününde öğrenci ve işçi servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
MALATYA 16.12.2022, 15:53
Malatya’da haftanın son iş gününde öğrenci ve işçi servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Malatya’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekipleriyle birlikte kentin muhtelif noktalarında öğrenci ve işçi servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde 162 araç kontrollerden geçirilirken, 54 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı 6 araç ise trafikten men edildi.