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Malatya’da serin hava yerini sıcaklara bırakıyor
MALATYA’DA SERİN HAVA YERİNİ SICAKLARA BIRAKIYOR
MALATYA 25.08.2020, 10:15
Malatya’da birkaç günden beri süren serin hava yerini sıcaklara bırakacak.
Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Malatya’da hava sıcaklığı 2 ile 5 derece arasında artış göstermesi bekleniyor.
Birkaç günden beri en yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyrettiği ve serin havanın hüküm sürdüğü Malatya’da, 26 Ağustos Çarşamba ile günü 23 Ağustos Pazar arasında 33 ile 36 derece arasında en yüksek sıcaklık bekleniyor.
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|34
|56
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|34
|54
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|34
|50
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|44
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|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
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|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
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|34
|21
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|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
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|38
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|38
|43
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|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
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|38
|34
|19. Watford
|38
|34
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|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
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|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
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|38
|36
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|33
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