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Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi ile özel sektöre ait halk otobüslerinde yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

MALATYA 03.06.2022, 11:27
Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi ile özel sektöre ait halk otobüslerinde yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Şehir içi toplu taşıma ücretleri ile ilgili yapılan güncelleme gereği, tam bilet fiyatı 4,50 TL’den 6 TL’ye, öğrenci bilet fiyatı ise 2 TL’den 3 TL olarak uygulanmaya başladı.

12 Ocak 2022 tarihinde tam bilet 3 TL’den 4,50 TL’ye çıkarılmıştı.

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