Malatya’da şampiyonaya ev sahipliği yapacak

Bilardo Türkiye Finallerinin ve Yüzme Gençler Gurup Şampiyonası’nın Malatya’da yapılacağı duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş ve beraberindeki heyet, beden eğitimi öğretmenleri, branş il temsilcileri, ilçe müdürleri ve personelin katıldığı okul sporları konulu değerlendirme toplantısı düzenledi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, okul sporları faaliyetlerinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında daha aktif hale getirilmesi ve katılımın en üst düzeye çıkarılması için neler yapılacağı hakkında fikir alışverişin de bulunuldu.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde yapılan okul spor faaliyetlerini inceleyen Gümüş, Bilardo Türkiye Finallerinin ve Yüzme Gençler Gurup Şampiyonası’nın Malatya’da yapılacağı müjdesini verdi.