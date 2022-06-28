Malatya’da Sağlık Müdürü eski görevine döndü

14 Haziran 2022 tarihinde görev süresi dolan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine döndü.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Prof. Dr. Bentli 20 Kasım 2017 tarihinde başlamış olduğu Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görev süresinin 14 Haziran 2022 tarihinde tamamlandığını ve 15 Haziran 2022 tarihinde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine döndüğünü belirtti. Görev süresi içerisinde kendisine destek olan herkese teşekkür eden Bentli, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurumsallaşmış ve ortak akılla oluşturulmuş hizmetlerin devam edeceğinden şüphelerinin bulunmadığı ifade ederek, yerine İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Erhan Berk’i tebrik ederek başarı diledi.