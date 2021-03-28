Malatya’da sağlık müdürü Covid 10 aşı çalışmalarını denetledi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında bulunan Malatya’da vaka sayısının azalması için aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. Sağlık görevlilerinin aşı çalışmasının bir bölümüne Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de katılarak, ekipleri denetledi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, 85 yaş ve üzeri vatandaşların Covid-19 aşısı uygulamasına mobil aşılama ekipleriyle birlikte katılıp, hem ekipleri denetledi, hem de görev işleyişini takip etti. Bentli, mobil aşılama ekipleriyle birlikte katıldığı aşı çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Korona virüs hastalığı ile mücadelemizde maske, mesafe ve temizlik kuralımızla beraber, en önemli silahımız olan aşımızı vatandaşlarımızın evine götürmeye devam ediyoruz. Mobil aşılama ekiplerimizle birlikte, Battalgazi ilçesi Kamıştaş Mahallesindeki 85 yaş ve üzeri büyüklerimizin misafiri olduk. Hem evlerinde aşılarını yaptık, hem hayır dualarını aldık. Hava, yol, iklim koşulları ne olursa olsun vatandaşlarımızın sağlığı için tüm birimlerimizle her an göreve hazırız. Unutmayın, bu mücadeleyi kurallara uyarak hep beraber kazanacağız" ifadelerinde bulundu.