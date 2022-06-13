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Malatya’da sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’da sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu beklendiği belirtilerek, uyarıda bulundu.

MALATYA 13.06.2022, 16:42
Malatya’da sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’da sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu beklendiği belirtilerek, uyarıda bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, 14 Haziran Salı günü 10.00-22.00 saatleri arasında Malatya ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu hadisesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada ulaşımda aksamalar, sel, ani su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği de kaydedildi.

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