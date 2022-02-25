Malatya’da sağanak yağış etkili oluyor

Malatya’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış sebebiyle kent merkezinde trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanırken, güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Kent genelinde yer yer bir süre daha etkili olması beklenen yağışın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.