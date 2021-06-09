banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TurkNet'e zam!
TurkNet'e zam!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!

Malatya’da ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerine kumar baskını

Malatya’da, ruhsatsız ve isimsiz faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi polis baskınıyla yakalandı.

MALATYA 09.06.2021, 18:15
Malatya’da ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerine kumar baskını

Malatya’da, ruhsatsız ve isimsiz faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi polis baskınıyla yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Halep Caddesi’nde faaliyet gösteren ruhsatsız ve isimsiz bir iş yerine baskın yaptı. Yapılan baskında içeride kumar oynayan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar idari para cezası uygulanırken, kumar parası olan bin 275 TL’ye el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında ise ’Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
açık