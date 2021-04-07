Malatya’da Ramazan öncesi pideye zam olmayacak

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Ramazan öncesi pideye zam yapılmayacağını söyledi.

Ramazan ayına sayılı günler kalırken, ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda açıklama yapan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi halk arasında açık ekmek olarak bilinen pideye zam yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Şuanda 1,5 TL’den satılan pidenin Ramazan ayında da aynı fiyatla satılmaya devam edeceğini ifade eden Büyükelçi, özellikle ham madde fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle un fiyatlarının da oldukça yükseldiğini dile getirdi. Fırıncı esnafının bu şartlarda güçlükle çalıştığını kaydeden Büyükelçi, Ramazan ayından sonra toplanıp zam konusunda karar alacaklarını da sözlerine ekledi.

Korona virüs nedeniyle fırıncıların da zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Büyükelçi, virüse karşı çalışanlarının da tüm önlemleri aldığını kaydetti.